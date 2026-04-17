Бари Алибасов-младший готовится предстать перед судом: бывшая жена потребовала алименты на дочь

Семейные перипетии звезд порой напоминают сюжет остросюжетной драмы. Очередным подтверждением этому стала история семьи Алибасовых: сын известного продюсера и шоумена Бари Алибасова оказался в центре судебного разбирательства — его супруга инициировала процесс о взыскании алиментов. Разбираемся в хитросплетениях семейного конфликта и предыдущих попытках урегулировать разногласия через суд.

Сын знаменитости ответит перед законом: дело об алиментах

Наследник прославленного продюсера и шоумена Бари Алибасова вскоре предстанет перед судом: его жена подала иск с требованием взыскать алименты. По информации MK.RU , заявление было официально принято к рассмотрению Пресненским судом столицы.

Ситуация примечательна тем, что это уже третье обращение Арины Алибасовой в суд в отношении супруга. Первый иск касался защиты чести и достоинства — но судебные органы отказались его рассматривать. Второй иск, поданный всего неделю назад, затрагивает вопрос определения места жительства ребенка в условиях раздельного проживания родителей. Третий иск — как раз о взыскании алиментов — сейчас находится на стадии рассмотрения.

Препятствие для развода

Пара ранее предпринимала попытку оформить развод, однако суд не стал возбуждать соответствующее дело. Причина кроется в семейном обстоятельстве: их общей дочери на тот момент еще не исполнился один год. Согласно действующему законодательству, это служит ограничением для инициирования бракоразводного процесса.

История повторяется

Любопытная деталь всплывает из прошлого Алибасова‑младшего: ранее похожая ситуация уже имела место. Одна из его предыдущих жен — телеведущая Виолетта Гришина — также была вынуждена обращаться в суд, чтобы добиться выплаты алиментов.