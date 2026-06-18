Бари Алибасов-младший добился временной опеки над дочерью до 2 июля

Супруга Бари Арина, мать девочки, обвинила его в домашнем насилии и пытается забрать дочь себе. Она настаивает, что с отцом девочка находиться не должна. В свою очередь, Бари уверен, что суд встанет на его сторону, учитывая предоставленные экспертизы и доказательства.

В своем блоге Алибасов-младший обратился к жене с просьбой не бороться за дочь, а думать о ее интересах. Он подчеркнул, что изменил свою жизнь ради дочери: оставил бизнес, устроился на две удаленные работы и готов растить ребенка круглосуточно.

«Как бы ни закончился суд — выигравших не будет. Сейчас свои амбиции по захвату вселенной поменяны на отцовство. Оставлен бизнес. Устроился удаленно на 2 работы, чтобы стабильно зарабатывать и иметь возможность растить дочь 24/7. Хочу чтобы Арина тоже поставила интересы дочери на первое место. Арина! Пожалуйста! Интересы Эммы важнее всех наших амбиций вместе взятых!» — написал Бари.

Суд продолжится 2 июля. Стороны продолжают спорить о том, где должна жить девочка. Бари настаивает на своем праве воспитывать дочь и напоминает, что уже доказал свою способность заботиться о ней. Он также заявил, что не намерен отступать от своих позиций и будет бороться до конца.

Бари Алибасов-младший — сын известного продюсера Бари Алибасова. Он женат на Арине, у пары есть общая дочь Эмма. Ранее в СМИ появлялась информация о конфликте в семье Алибасовых.

Арина заявляла о том, что муж применял к ней насилие. Бари отрицал обвинения. Вопрос опеки над ребенком стал центральным в их противостоянии. В настоящее время ожидается судебное решение, которое определит судьбу девочки.

Ситуация также обсуждается в социальных сетях, где пользователи высказывают разные точки зрения. Многие поддерживают Бари, другие — Арину. Юристы продолжают собирать доказательства для суда. Обе стороны готовят новые аргументы. Следующее заседание должно внести ясность в этот конфликт.