Барановская рассказала о ситуации, в которую попала в Салехарде: "Связана с осложнениями после родов"

Телеведущая Юлия Барановская вышла на связь с подписчиками. Она подробно рассказала, что же случилось с ней в Салехарде. И по какой причине она перенесла две подряд операции.

Что случилось с Юлией Барановской

Юлия Барановская рассказала, что во время съемок в Салехарде почувствовала резкую боль в животе. Коллеги Юлии сами отвезли ее на машине в ближайшую больницу. В приемном отделении Юлию осмотрели врачи и приняли решение экстренно госпитализировать звезду и оперировать.

"Мне успешно провели две операции — вторая была контрольная. Сильно в медицину не буду углубляться, просто скажу, что она связана с осложнениями после родов", — поделилась Юлия Барановская в личном блоге.

Некоторое время телеведущая провела в реанимацию. Затем врачи перевели ее в обычную палату. А когда та восстановилась, выписали.

Сейчас Барановская уже вернулась к работе.

О том, что Юлия Барановская попала в больницу в Салехарде, стало известно 17 октября. Позже директор телеведущий сообщил, что к ней в клинику приехали старший сын и мама. Они поддерживали Барановскую после операции.

Как сейчас живет Юлия Барановская

Юлия Барановская стала известна благодаря гражданскому браку с футболистом Андреем Аршавиным. В отношениях с ним она родила троих детей — двоих сыновей и дочку. Когда Юлия была беременна третьим ребенком, Аршавин сообщил, что расстается с ней.

После разрыва с Аршавиным Юлия Барановская сосредоточилась на карьере телеведущей. Она достигла заметных успехов. Сейчас Юлия Барановская — одна из самых известных женщин в стране. Замуж звезда экрана не вышла, Юлия одна растит троих детей от Аршавина.

А вас восхищает сила воли и целеустремленность Юлии Барановской? Ответьте в комментариях.