Барановская: "Очень хотела бы четвертого ребенка"

Юлия Барановская не скрывает: она вполне довольна тем, какими растут ее дети. У телеведущей есть 19-летний сын Артем, 17-летняя дочка Яна и 12-летний сын Арсений.

Самый младший занимается футболом. В этом он похож на своего отца Андрея Аршавина. Футболист мальчика не растил. Он бросил Юлию на восьмом месяце беременности. И ушел к Алисе Казьминой. Она родила ему дочку Есеню.

И вот сейчас Барановская снова заговорила о радостях материнства. 44-летняя телеведущая говорит, что хотела бы снова познать это счастье. И взять на руки малыша. "Очень хотела бы четвертого ребенка, - приводит Super слова Барановской.

То ли в шутку, то ли всерьез, но Юлия подметила, что даже была на консультации у специалиста. Неужели знаменитость планирует родить еще одного малыша?

"И вот только утром была у врача, сказал: рожайте", - отметила поклонникам Юлия.

Но дала понять, что ей нужно найти достойного кандидата на роль будущего отца.

Барановская не скрывает, что слухи о романе с Александром Гордоном ее веселят. Со своим соведущим в программе "Мужское/Женское" они дружат уже много лет. И даже ходят друг к другу в гости по праздникам.