Барановская — об опыте общения с мошенниками: "Кем бы ты ни был, можешь растеряться"

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что ей периодически позванивают мошенники. Она не исключает, что вполне могла бы стать их жертвой. Если бы не бдительность дочери Яны.

Как дочь спасла Барановскую от мошенников

Юлия Барановская призналась, что вполне может попасться на удочку мошенников. По мнению Барановской, от такой участи не застрахован никто. Теледива тоже периодически общается со злоумышленниками по телефону.

"Кем бы ты ни был, можешь растеряться. Мы даже снимаем много программ на эту тему: как и что мошенники могут делать. Но все равно никто не застрахован", — рассказала Юлия Барановская MK.RU .

Она рассказала, как однажды была близка к провалу. Спасло Барановскую то, что она говорила по громкой связи, и это услышала ее дочь Яна. Девочка быстро поняла, что к чему.

"Я разговариваю, дочь проходит мимо, а мне очередной майор звонит. Она услышала и говорит: "Ты что? На кнопку выключения нажимай срочно, это мошенник", — рассказала Барановская.

Взломы аккаунтов

Прокомментировала Юлия Барановская и недавние массовые взломы аккаунтов блогеров-миллионников. Телеведущая посочувствовала звездным девушкам, на страницах которых от их имени писались странные вещи.

"Как будто зашли к тебе домой и топчут ногами", — так описала Барановская чувства и эмоции блогеров.

Блогер Анастасия Ивлеева, которую не взломали, заявляла, что звезды могли вступить в сговор с мошенниками, чтобы заработать еще больше денег. Эта версия возмутила многих, Ксения Бородина резко поставила Ивлееву на место. А Алана Мамаева, чей аккаунт не тронули, назвала предположения Ивлеевой 'полным бредом'.

Юлия Барановская недавно перенесла две подряд операции. Она попала в клинику во время командировки в Салехард. Но быстро восстановилась и уже выходит в свет.

