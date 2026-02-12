Барановская намекнула, чем ей обязан Аршавин: "Был небедный парень"

Телеведущая Юлия Барановская публично прошлась по бывшему гражданскому мужу и экс-футболисту Андрею Аршавину. Она напомнила, кому он обязан своей карьерой и материальным положением. Барановская связала успехи Аршавина со своим присутствием в его жизни.

Что сказала Барановская про Аршавина

Юлия Барановская язвительно отозвалась об Андрее Аршавине. Она заговорила о падении его заработков. Странным образом материальное положение Аршавина пошатнулось как раз в тот период, когда он некрасиво ушел от Барановской.

"У меня был небедный парень. Неплохо зарабатывал, кстати, но только когда меня встретил, потому что до этого как-то нет", — заявила Юлия Барановская.

Судя по тому, что Аршавин недавно обратился в суд с просьбой уменьшить алиментные выплаты на детей от Барановской, с финансами у него сейчас не все хорошо. То есть, его жизнь была финансово стабильной только в связке с Юлией Барановской. Или это все-таки совпадение?

Чем закончился суд Барановской и Аршавина

Андрей Аршавин подал в суд ходатайство о снижении суммы выплат на содержание детей от Юлии Барановской: первоначально — до 25 % заработка, а начиная с апреля 2026 года — до 1/6 части дохода. Свою позицию он аргументировал тем, что с августа 2025 года перечисляет алименты на ребенка от другого брака, в результате чего общая сумма подобных отчислений, как он утверждал, превышает 50 % его заработка.

Судебные инстанции согласились с доводами бывшего капитана российской сборной по футболу. При вынесении решения органы учли возрастные особенности отпрысков спортсмена. Старшему наследнику Аршавина и Барановской уже минуло 19 лет, а их дочь в скором времени достигнет совершеннолетия.

28 января 2026 года Савеловский районный суд Москвы удовлетворил заявление Андрея Аршавина, направленное против Юлии Барановской, о пересмотре величины алиментных выплат.

В гражданском браке с Барановской Аршавин прожил девять лет. У пары трое детей. Аршавин оставил Барановскую беременной, он ушел от нее к Алисе Казьминой. От Казьминой у Аршавина есть дочь Есения. Всего у экс-футболиста шестеро детей от разных женщин.

По материалам шоу "Пожалуйста, не рассказывай"

А вы согласны с высказыванием Юлии Барановской? Ответьте в комментариях.