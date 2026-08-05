Бар актера Александра Робака обвинили в антисанитарии и испорченных продуктах

Ресторанный бизнес Александра Робака вновь оказался в эпицентре скандала — на этот раз проблемы накрыли бар «Наука и жизнь» в центре Москвы. Заведение, которое должно было притягивать гостей атмосферой и кухней, вместо этого собирает жалобы: от антисанитарии и испорченных продуктов до многомесячных задержек зарплаты и внушительных долгов перед государством и поставщиками.

Экс‑сотрудник бара на Пушечной улице, 7/5, стр. 2, рассказал о серьезных нарушениях в работе заведения. По его словам, мясо хранили с грубыми отклонениями от норм, а блюда нередко готовили из продуктов, уже потерявших пригодность. Последствия, как утверждает бывший работник, ощущали не только сотрудники, но и гости: люди жаловались на плохое самочувствие после посещения бара.

В отзывах посетителей — рассказы о мышах в помещении, грязи, неоправданно долгом ожидании заказов и лишних позициях в счетах. Тех, кто открыто высказывал недовольство, по словам инсайдера, могли попросту выпроводить из заведения.

Не менее острой оказалась и ситуация с выплатами персоналу. Зарплату, по свидетельствам экс‑сотрудника, могли задерживать на месяцы, а с барменов удерживали десятки тысяч рублей — якобы по итогам инвентаризации. Еще в феврале 2025 года один из работников обратился в трудовую инспекцию с жалобой на ООО «Плутос» — юрлицо бара — из‑за невыплаты зарплаты, отсутствия расчета и работы без письменного договора. Тогда компании вынесли предостережение, но, судя по всему, системных изменений это не принесло.

Финансовые проблемы бара нарастают параллельно с потоком претензий. На 1 июня 2026 года долг ООО «Плутос» перед налоговой достиг примерно 1,27 миллиона рублей. Кроме того, с конца 2025 года контрагенты предъявили компании не менее 10 требований на общую сумму почти в 3 миллиона рублей.

Стоит отметить, что Александр Робак владеет 60 % «Плутоса», остальные доли распределены между продюсером Викентием Чевтаевым и предпринимателем Константином Ёлкиным, известным по барам «Крапива», «Жигули» и «Лисица».

При этом трудности с ресторанным бизнесом для Робака — не новость. Ранее он был совладельцем компании, управлявшей Dream Bar актера Максима Лагашкина. И там история развивалась по схожему сценарию: поставщики взыскали с компании 1,6 миллиона рублей, налоговый долг вырос до 1,8 миллиона, а ФНС в итоге заблокировала счета. В мае 2026 года, спустя почти 10 лет работы, бар окончательно закрылся — а контрагенты успели предъявить ещё 4 требования на 245 тысяч рублей.

По материалам SHOT