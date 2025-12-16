Банальный вопрос: Долина с пренебрежением ответила юной поклоннице о блюдах на Новый год

В последние месяцы имя Ларисы Долиной постоянно на слуху из-за судебного разбирательства с Полиной Лурье вокруг спорной квартиры. Хотя певица дала откровенное интервью на Первом канале, вопрос о возврате денег до сих пор не решен.

Однако в преддверии праздников артистка решила поделиться с поклонниками более легкими семейными темами.

На вопрос девочки о новогодних традициях и угощениях Долина, цинично улыбнулась, сначала назвала тему "уж слишком простой", но затем подробно ответила.