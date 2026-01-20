Бали раскрыл тайну: Кристина Асмус показала нового избранника – кто он и чем занимается

После нескольких лет поисков актриса, кажется, нашла своего человека. Ее новым спутником стал не коллега по сцене и не шоумен, а человек из мира кино — оператор Валерий Махмудов.

Таинственный спутник раскрыл лицо

Последние несколько месяцев Асмус осторожно намекала на новые отношения в соцсетях. Она публиковала фото с мужчиной, но только со спины, не показывая его лица. Подписчики гадали, кто этот атлетичный брюнет с бритой головой, который покорил сердце актрисы.

Интрига разрешилась во время новогодних каникул. Кристина отправилась на Бали вместе со своей дочкой Настей и загадочным бойфрендом. Сначала в ее блоге снова мелькал только его затылок, но вскоре актриса расслабилась и показала лицо своего избранника. Этого хватило, чтобы поклонники моментально вычислили его личность.

Избранник: кто он такой?

Новым мужчиной в жизни Асмус оказался 41-летний оператор Валерий Махмудов. Он известен по работе над такими проектами, как "Жена олигарха", "Мужу привет" и "Елки 11".

Как выяснилось, у Валерия уже есть опыт семейной жизни: от предыдущих отношений с коллегой по цеху, актрисой Ольгой Бобковой, у него растут двое детей — сын Тео и дочь Софья.

Возможно, именно этот опыт отцовства помог ему легко и быстро найти общий язык с 12-летней Настей, дочерью Кристины, чей день рождения они и отмечали на Бали 5 января.

История поисков: от театра до кинопавильонов

После громкого расставания с Гариком Харламовым в 2020 году личная жизнь Асмус активно обсуждалась в Сети. Сначала она несколько лет встречалась с актером Романом Евдокимовым, который был младше ее. Позже в своем блоге Кристина намекала, что в этих отношениях был абьюз, что и стало причиной разрыва.

Затем был короткий, но яркий роман с продюсером Ильей Бурцем, с которым она познакомилась на съемках. Однако и этот союз продлился лишь несколько месяцев.

Настоящее: лес, Бали и планы на будущее

С Валерием Махмудовым все выглядит иначе. Их отношения развиваются не спеша и основательно. Еще в сентябре Кристина делилась с подписчиками кадрами совместного отдыха в глэмпинге, восхищаясь простыми радостями.