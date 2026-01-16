"Балаган Лимитед" и "Дрозды" выпустили клип к комедии "Драники": сколько картошки понадобилось?

Российская группа "Балаган Лимитед" и белорусская "Дрозды" выступают на сцене уже больше 20 лет. И вот представили первую совместную работу — саундтрек к комедии "Драники" и клип на него. Рассказываем, как снимали видео и где можно насладиться красивыми кадрами.

Премьера клипа

Клип впервые показали 16 января в соцсети "Одноклассники", а на остальных платформах он будет доступен на следующий день. Трек можно послушать с 16 января на Яндекс Музыке, VK Музыке и других цифровых площадках. Фильм "Драники" выйдет в кино 26 февраля.

Как снимали клип

Съемки клипа проходили в белорусской деревне в очень морозный день. Чтобы снять сцены застолья, понадобилось немало продуктов: 15 кг картошки и 4 десятка яиц. Фронтмен "Дроздов" Виталий Карпанов рассказал, что местные жители активно помогали съемочной группе.

"Каждый из которых пытался убедить съемочную группу в исключительности своего, “единственно правильного” семейного рецепта, что выливалось в горячие, но душевные кулинарные споры", — поделился Карпанов.

О чем фильм "Драники"?

Сюжет фильма такой: Макс (его играет Мирон Лебедев) вместо веселых каникул с одноклассниками едет в деревню — и совсем этому не рад. Еще он случайно узнает, что папа потерял работу и теперь нечем платить за ипотеку. Вместе с новыми друзьями — их сыграли Ева Смирнова и Кирилл Ермаков — мальчик решает помочь семье. Ребята превращают старый УАЗик деда в фудтрак и начинают продавать драники. Но как справиться со взрослыми проблемами, когда ты еще ребенок, а на пути то и дело появляются неожиданные препятствия?

В фильме также снялись Валентина Мазунина, Борис Дергачев, Ингрид Олеринская, Андрей Пынзару, Ирина Кобзева, Георгий Волчек и другие актеры.

А вы будете смотреть семейную комедию "Драники"? Ответьте в комментариях.