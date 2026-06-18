Бабкина заявила о вере в нумерологию и раскритиковала гадалок

Бабкина рассказала, что никогда не ходила к гадалкам, но часто консультируется с подругой, которая профессионально занимается нумерологией. Певица уверена, что полученные прогнозы всегда сбываются, потому что цифры оказывают мощное воздействие на человека.

«Понимаете, я общаюсь с астрологами и нумерологами, которые заканчивали серьезные вузы. Поверьте, они профессионалы своего дела», — подчеркнула артистка.

Она добавила, что нумерология помогает ей в жизни и творчестве, а также позволяет лучше понимать себя и окружающих.

Бабкина провела четкую грань между гадалками и профессиональными нумерологами. По ее мнению, гадалки не имеют научной базы, тогда как нумерология — это серьезная дисциплина, основанная на знаниях.

«Цифры имеют огромное воздействие на ментальную, психологическую и физическую сферы», — пояснила исполнительница.

Ранее народная артистка России Анита Цой также высказывалась о вере в сверхспособности. Она заявила, что некоторые люди обладают даром исцеления и способны взаимодействовать с потусторонним миром. В качестве примера она привела певицу Катю Лель, с которой лично сталкивалась.

Однако, в отличие от Цой, Бабкина не упоминала о мистических способностях и подчеркнула, что доверяет только тем специалистам, у которых есть профессиональное образование.