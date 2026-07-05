Бабкина раскритиковала молодежь: «Накачали губы выше носа, все на одно лицо»

На кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле она заявила, что новое поколение слишком увлекается косметологическими процедурами и теряет индивидуальность.

«Все как на одно лицо: накачали губы выше носа и все остальное! Будьте самими собой. Цели и задачи ставьте и достигайте», — сказала певица.

По словам Бабкиной, молодые люди слишком много внимания уделяют внешности и подражанию друг другу, вместо того чтобы развиваться и ставить перед собой реальные цели. Она призвала их меньше выпендриваться и быть естественными.

Надежда Бабкина — народная артистка России, художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Ранее она активно выступала в поддержку традиционных ценностей и неоднократно критиковала современные тренды в моде и поведении молодежи. В 2023 году на фестивале «Славянский базар» артистка призывала «не стесняться своего лица и возраста» и напоминала, что «настоящая красота идет изнутри».

В 2025 году она поддерживала проекты, посвященные семейным ценностям и воспитанию подрастающего поколения, а в 2026 году стала почетным гостем фестиваля «В кругу семьи», где и высказала свою позицию по поводу увлечения бьюти-инъекциями.

Актриса неоднократно заявляла, что для нее главное — это внутренний мир человека, а не его внешность.

В мае 2026 года она также участвовала в патриотических акциях, посвященных Дню Победы. Ее высказывания на фестивале «В кругу семьи» совпали с общей линией мероприятия, направленной на популяризацию семейных ценностей, традиционной культуры и духовного воспитания.