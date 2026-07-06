Азиза разводится с мужем-итальянцем: «Режу свое прошлое без сожаления»

Артистка подала заявление в тот же загс, где регистрировала отношения в 2021 году. Это был ее первый официальный брак.

По словам певицы, мысли о расставании посещали ее еще год назад, но тогда сестры отговаривали ее от этого шага. Они напоминали, что мать Азизы мечтала видеть дочь замужем, да и сам избранник производил хорошее впечатление.

Однако сейчас исполнительница приняла самостоятельное решение и, как она выразилась, готова расстаться с прошлым без сожаления.

«Да, я решила развестись. Мысли такие были год назад, но тогда сестра сказала: «Ты первый раз официально вышла замуж, мама мечтала, чтобы ты была замужем, да и парень хороший». Меня сестры отговаривали всегда, а сейчас я сама приняла это решение. Режу свое прошлое без сожаления», — заявила Азиза в программе «МАЛАХОВ».

Причиной разрыва певица называет расстояние. Ее супруг, ресторатор с итальянскими корнями, уехал в Италию в 2022 году и не вернулся. Пара поддерживала связь, но практически не виделась.

Сначала Азиза тяжело переживала разлуку: плакала, вымещала эмоции на домашней обстановке, даже начала рисовать, чтобы избавиться от накопившихся переживаний. Со временем, по ее словам, чувства ослабли.

«С Сашкой мы уже долго не встречались. Я из-за этого плакала, стучала по всем вещам дома, даже начала рисовать, чтобы выкидывать подальше из себя эти эмоции, скопившиеся во мне», — призналась певица.

Отношения Азизы и Алессандро Лортэ развивались стремительно. Они поженились через несколько месяцев после знакомства, разница в возрасте составляла 19 лет. Артистка неоднократно рассказывала о трудностях, с которыми столкнулась пара.

Одной из главных проблем было желание супруга жить в Европе и нежелание самой певицы покидать Россию. В 2024 году она уже признавалась, что не планирует переезжать к мужу, объясняя это тем, что чувствует свое место на родине.

Тогда же Азиза рассказывала, что подготовила документы для оформления семейной визы, но так и не довела дело до конца. Она сожалела, что за время разлуки забыла итальянский язык, которому ее учил супруг.