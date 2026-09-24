Азиза рассказала о главном страхе Соседова: «Сережа хотел жить»

В разговоре с «МК» певица Азиза призналась, что для нее он был не просто коллегой, а родным человеком по духу.

По словам Азизы, Соседов всегда поддерживал ее, и они постоянно были на связи. Она рассказала, что критик очень переживал за свою мать и боялся остаться один.

«Он и не думал умирать. Наоборот, он хотел жить. И очень переживал за свою маму: боялся остаться один», — сказала певица.

Азиза отметила, что Соседов был уникальным профессионалом, который умел ценить настоящие таланты и сразу видел, кто чего стоит. Она назвала его уход «страшной утратой для страны».

Соседов открыто восхищался талантом Азизы и называл ее одной из лучших певиц России. На шоу «Суперстар!» он активно защищал артистку — по данным NEWS.ru, критик публично заявлял, что победу у Азизы «украли». Именно из-за Азизы Соседов не раз вступал в конфликты с Лерой Кудрявцевой.

Сама Азиза признавалась, что знала о его отношении к ней еще с первого сезона «Суперстара», где она победила.

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри на 59-м году жизни. По предварительным данным, он упал с лестницы в отеле и получил травму головы. Мать критика Антонина Петровна рассказала, что сын скончался во время операции.