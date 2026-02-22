Айза вышла замуж в третий раз: жених моложе на десять лет

Светская дива и блогер Айза Анохина сообщила поклонникам радостную новость: она снова вышла замуж. Ее избранником стал экс-сотрудник нефтяной компании Степан Кузьменко.

В своем блоге модель поделилась снимком, где у молодоженов улыбки до ушей. Они позируют с брачным свидетельством на фоне уютного интерьера и изображения берез.

"Пусть наша жизнь будет такой же, как это фото! Счастливые и под березками. Ура, мы теперь муж и жена!" — написала Айза.

А Степан же указал дату заключения брака: 22.02.2026 г.

Что известно о новом муже Айзы

Впервые информация о романе Айзы со Степаном Кузьменко появилась в конце 2024 года. Пара вместе с детьми обосновалась на Бали. Айза откровенничала, что испытывает неуверенность в себе из-за десятилетней разницы в возрасте с любимым.

Еще одним камнем преткновения стали разные взгляды на путешествия: телезвезда, повидавшая мир, сейчас не стремится к новым поездкам. Тогда как ее спутник, напротив, полон интереса к исследованию разных стран.

Модель опасалась, что эта противоположность желаний могла бы разрушить их отношения. Но, видимо, Степан закрыл глаза на это отличие.

Другие браки Айзы

Напомним, сначала Айза Анохина была замужем за рэпером Гуфом. Их брак продлился шесть лет и завершился разводом в 2014 году. От этого союза у певицы есть сын по имени Сэм.

Позже артистка вступила в брак с серфером Дмитрием Анохиным, и у них родился сын Элвис. Однако этот союз также распался — пара развелась пять лет назад.

А что вы думаете о третьем замужестве Айзы? Делитесь в комментариях!