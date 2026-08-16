Айза о разводе Кривцовой: «Пусть этот неуравновешенный к ней не подходит»

Айза обратилась к девушке через социальные сети и заявила о готовности помочь ей справиться с ситуацией.

«Хочу пожелать ей сил и терпения. А еще, договориться с адвокатом и подтянуть правозащитников, чтобы этот неуравновешенный держался подальше от нее! И ко мне Женя тоже может обратиться! Разнесем Сему в щепки», — написала Айза.

Семья Кривцовой, как сообщается, столкнулась с угрозами и травлей со стороны отца ее ребенка, бизнесмена Семена. По словам самой Жени, Сема не платит алименты и не участвует в воспитании их общего сына, а также угрожает ей и ее матери.

«Он пообещал мне: "Я тебя уничтожу, я найму человека и убью тебя"», — рассказывала Кривцова в своих социальных сетях.

Позже она заявила, что Сема и его команда якобы взломали ее аккаунты в соцсетях и начали распространять переписки. Ранее Кривцова признавалась, что у нее заканчивались деньги на съем жилья, а мужчина не помогает.

В ответ Семен утверждал, что выплатил ей компенсацию и оплачивал ремонт.

Женя Кривцова — модель и бывшая участница реалити-шоу. Конфликт с отцом ее ребенка длится несколько месяцев.