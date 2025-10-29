Айза-Лилуна Ай выходит замуж в третий раз: "Свадьба будет не пышной, но очень необычной"

Известная блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай вновь вступает в брак. Ее избранником стал молодой актер и блогер Степан Кузьменко.

За кого Айза выйдет замуж

Со Степаном блогерша встречается уже десять месяцев. Поначалу она думала, что возлюбленный хочет ее бросить. Но оказалось, что тот задумал сделать своей подруге предложение руки и сердца. Степан подошел к этому вопросу со всей серьезностью и ответственностью.

Он даже поговорил с отцом будущей невесты, попросил у него руки дочери. Также Кузьменко посоветовался с сыновьями Айзы — Сэмом и Элвисом. Ему было важно, чтобы дети телеведущей поддержали его решение жениться на их маме.

Какой будет свадьба Айзы

Лилуна Ай сразу приняла предложение Кузьменко и не раздумывая согласилась стать его женой. Она не хочет устраивать какое-то пиршество. Надеется обойтись скромной, но яркой вечеринкой только для самых близких.

"Очень готова стать супругой. Свадьба будет не пышной, но очень необычной — все как я люблю. Это было настолько неожиданно, что я в первые секунды была уверена, что он со мной расстается", — приводит Super.ru слова Айзы.

Это уже третья свадьба для блогерши. До знакомства со своим нынешним избранником Айза была замужем дважды. Первый брак состоялся с известным рэпером Гуфом, с которым она имеет общего ребенка — мальчика по имени Сэм.

Во втором браке родился сын Элвис от предпринимателя Дмитрия Анохина. Однако оба предыдущих брака завершились разводом. Причины, которого известны общественности: недостаток взаимопонимания и личностные трудности партнеров.

