Автор хита 'Не плачь, Алиса' Андрей Державин появится в эфире НТВ

В субботу, 25 октября, шоу НТВ 'Квартирник у Маргулиса' выйдет в необычном формате. Выпуск программы будет посвящен 110-летию Киностудии имени Горького. На 'Квартирнике' прозвучат песни из самых любимых у телезрителей фильмов, которые снимались на легендарной киностудии.

Кто примет участие в 'Квартирнике у Маргулиса'

Гостями Евгения Маргулиса в этот вечер станут известные музыканты. Особого внимания поклонников, конечно же, удостоится солист очень популярной в 90-х группы 'Сталкер', певец, композитор и автор хита 'Не плачь, Алиса' Андрей Державин. Он выступит дуэтом с Евгением Маргулисом.