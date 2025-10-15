Автор хита 'Не плачь, Алиса' Андрей Державин появится в эфире НТВ

В субботу, 25 октября, шоу НТВ 'Квартирник у Маргулиса' выйдет в необычном формате. Выпуск программы будет посвящен 110-летию Киностудии имени Горького. На 'Квартирнике' прозвучат песни из самых любимых у телезрителей фильмов, которые снимались на легендарной киностудии.
Кто примет участие в 'Квартирнике у Маргулиса'
Гостями Евгения Маргулиса в этот вечер станут известные музыканты. Особого внимания поклонников, конечно же, удостоится солист очень популярной в 90-х группы 'Сталкер', певец, композитор и автор хита 'Не плачь, Алиса' Андрей Державин. Он выступит дуэтом с Евгением Маргулисом.
"О фильмах Киностудии Горького можно говорить бесконечно. Они сопровождают нас всю жизнь, с раннего детства, когда мы смотрели их с родителями, и до сих пор. Только теперь мы смотрим их с нашими детьми и внуками", — сказал Андрей Державин.
Андрей Державин и Евгений Маргулис. Фото: Софья Анцупова / пресс-служба Киностудии Горького
Поздравят киностудию и исполнят хиты из золотой коллекции во время 'Квартирника у Маргулиса' Найк Борзов, Пелагея, Леонид Агутин, Юлия Пересильд и группа 'Мanдрагора', певица Зара.
Певица Зара. Фото: Софья Анцупова / пресс-служба Киностудии Горького
Какие песни прозвучат во время 'Квартирника у Маргулиса'
Во время программы телезрители услышат знакомые с самого детства песни. В их числе — 'Мгновения', 'Позвони мне, позвони', 'Последняя поэма', 'Лесной олень', 'Иволга', 'Сердце, молчи' и другие.
"Нам захотелось сделать топовые песни, которые благодаря Киностудии Горького, благодаря фильмам, снятым там, стрельнули и стали такими народными любимцами", — отметил во время съемок Евгений Маргулис.
А вы песни из каких кинофильмов любите и слушаете? Ответьте в комментариях.
Читайте также: