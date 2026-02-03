Аверин рассказал о конфликте с Яковлевой на съемках "Склифосовского": "Вспыхнула"

Звезды сцепились на съемках. Максим Аверин вспомнил, как Елена Яковлева вспыхнула на площадке "Склифосовского". Съемки популярной медицинской драмы обернулись жаркими эмоциями и неожиданной химией между главными героями.

Максим Аверин в сериале "Склифосовский"

Артист театра и кино Максим Аверин участвует в съемках медицинской драмы, которая транслируется на телеканале "Россия-1" с 2012 года. В проекте он играет главную роль — харизматичного хирурга Олега Брагина с запутанной личной жизнью. Одной из его партнерш стала Елена Яковлева.

Елена Яковлева воплотила амбициозную карьеристку, заведующую отделением экстренной хирургии Ирину Павлову. Их герои постоянно сталкиваются в кадре, а за кадром отношения звезд тоже оказались непростыми.

Напряжение на съемочной площадке

Максим Аверин иподелился, что однажды своей фразой, адресованной Елене Яковлевой, спровоцировал неприятный инцидент на площадке. По словам актера, все началось с безобидного, как ему казалось, вопроса. Он ожидал профессионального диалога, но в ответ получил эмоциональную реакцию партнерши.

"Я просто сказал: "Какой мне танец перед вами станцевать, чтобы меня хотя бы учитывали". И все, и вспыхнула. Ну, вспыхнула, потушили, все нормально", — рассказал Максим в интервью Надежде Стрелец.

По словам артиста, вспышка оказалась заметной, но быстро сошла на нет. Конфликт не перерос в скандал и не повлиял на рабочий процесс. Звезды продолжили съемки и сохранили профессиональное взаимодействие.

Химия на экране и закулисное противостояние

Максим Аверин убежден, что напряжение между ним и Еленой Яковлевой сыграло свою роль в пользу проекта. Взаимное противостояние добавило химии и динамики в работу, что положительно сказалось на финальном результате. В кадре герои спорят, конкурируют, принимают сложные решения и постоянно проверяют друг друга на прочность.

Максим отметил, что не всегда теплые слова в гримерке превращаются в яркие сцены в кадре. Для него важнее энергия во время дубля, чем обмен комплиментами за кулисами.

"Можно сколько угодно сидеть и говорить: "Ой, я тебя так люблю! И я тебя! И ты меня!" А потом: камера, мотор и все — нет химии, ничего нет. А там, да, очень хорошо потерлись. Мне это понравилось. Это круто, что произошло такое объединение двух разрядов. Они породили хорошие результаты", — заявил актер.

По мнению Максима, зрители ценят Елену за искренность и живую энергетику. Их дуэт в "Склифосовском" строится на сильных характерах и ярких эмоциях. Это заметно в самых острых сценах между Олегом Брагиным и Ириной Павловой.

Сколько лет Максиму Аверину?

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года. Ему пятьдесят лет. Аверин сыграл множество ролей в театре и кино.

Одна из самых известных его работ — роль хирурга Олега Брагина в сериале 'Склифосовский'. Он снимается в этом фильме много лет и заявляет, что ему не надоело. Аверин считает, что нельзя кусать руку, которая тебя кормит.

А вам нравятся герои Максима Аверина и Елены Яковлевой в сериале "Склифосовский"? Ответьте в комментариях.