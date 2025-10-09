Астролог Гикис считает, что брак Ивлева можно спасти: "Пара еще сможет договориться"

У известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева есть все шансы сохранить свой второй брак. В этом практически уверена астролог Юлия Гикис. Но есть одно условие. Какое?

Почему Константину Ивлеву не стоит торопиться с разводом?

Астролог Юлия Гикис изучила гороскопы Константина Ивлева и его жены Леры Куденковой. И пришла к выводу, что у пары есть все шансы сохранить брак. Что подсказали звезды?

"Развод правда неизбежен, если подавать на него сейчас. Но если подождать до конца июня, то напряжение может спасть и пара еще сможет договориться", — цитирует Юлию Гикис kp.ru.

Какая женщина нужна Константину Ивлеву?

По словам астролога, происходящее скажется на сердце Константина Ивлева. Рядом с шеф-поваром, как отметила Гикис, должна быть жена-служительница. Ему нужна женщина экономная и приземленная.

"Она придет на помощь своему мужу и сохранит все семейные ценности. Ему нужна жена не на показ, хотя изначально Константин будет искать ту самую непредсказуемость и экстравагантность в женщине", — отметила Юлия Гикис.

Когда стало известно о разводе Ивлева с женой?

О разводе Константина Ивлева с женой Валерией Куденковой стало известно на днях. О разрыве сообщила Лера в личном блоге. Это был единственный комментарий звездной пары.

Никаких деталей расставания Ивлев и Куденкова не озвучивают. Есть мнение, что Константин Ивлев нашел себе более молодую женщину. Продюсер Сергей Дворцов считает, что таким образом Ивлев пытается показать всем, насколько он крут.

Справка

Константин Ивлев и Лера Куденкова прожили в браке четыре года, у пары есть маленькая дочка. Лера моложе мужа на девятнадцать лет. До Леры Ивлев был женат. В первом браке у него родились сын и дочка.

А вы как думаете, можно ли еще спасти брак Ивлева и Куденковой? Ответьте в комментариях.