Аскольду Запашному ночью вызвали скорую помощь: что случилось

Аскольд Запашный столкнулся с серьезным ухудшением здоровья: ночью у 48‑летнего дрессировщика случился приступ аритмии. Из‑за резкого ухудшения самочувствия к нему в срочном порядке прибыла бригада медиков.

Специалисты оперативно оказали помощь прямо на месте и сумели привести состояние артиста в стабильное русло. Как сообщает издание Mash, врачи поставили Аскольду диагноз — мерцательная аритмия. Это хроническая патология, при которой сбои сердечного ритма могут периодически обостряться и проявляться в форме острых приступов.

По итогам осмотра медики подготовили для Запашного ряд рекомендаций. Они особо подчеркнули необходимость в ближайшее время посетить профильного специалиста: это нужно, чтобы провести дополнительное обследование и при необходимости скорректировать схему лечения.

Аскольд Вальтерович Запашный — российский артист цирка, представитель цирковой династии в четвертом поколении. Он сын знаменитого дрессировщика Вальтера Запашного, а его старший брат Эдгард стал не только родственником, но и творческим партнером.

Громкая история, связанная с Аскольдом Запашным, развернулась в 2025 году, когда дрессировщик дал откровенное интервью в программе «Секрет на миллион». Он публично рассказал о разводе с женой Элен после 18 лет брака.

В какой-то момент у артиста завязался роман с коллегой, воздушной гимнасткой Дианой Таланиной. В 2016 году она родила от него сына, которого назвали Аскольдом. Запашный признался, что почти сразу рассказал жене об измене — он надеялся, что вместе они смогут найти выход из ситуации, чтобы не пострадали дети. Однако в итоге брак все равно распался: Аскольд стал инициатором развода.

Реакция семьи на публичное признание Запашного оказалась бурной и болезненной. Экс-супруга Элен назвала поступки мужа предательством. Старшая дочь Ева тоже публично выразила недовольство: она разместила в соцсетях семейный коллаж без отца и написала, что Аскольд «вешает всем лапшу на уши». Младшая дочь Эльза поначалу тоже отдалилась, но позже нашла в себе силы сохранить отношения с отцом.

Сам Аскольд в интервью пояснял, что в последние годы брак фактически держался на чувстве долга, а не на взаимной любви. При этом он выразил досаду по поводу решения Дианы назвать сына его именем: артист счел это попыткой «политизировать ребенка» и демонстративно показать родство. Он также отмечал, что, хотя он материально поддерживал внебрачного сына, экс-супруга не смогла принять мальчика, и это осложняло ситуацию.