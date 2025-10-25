Аскольд Запашный перестал скрывать рождение внебрачного сына — ему девять лет

Аскольда Запашный в студии программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ рассказал, что он официально развелся с женой Элен. Пара была вместе 18 лет. У них две дочери Ева и Эльза. И если младшая приняла решение отца жить отдельно, то старшая прекратила всякое общение с папой.

И это при том, что после развода Элен получила и загородный дом дрессировщика, и квартиру. Так же Аскольд не следит за тем, какие суммы бывшая жена тратит на себя и детей, пользуясь его банковской картой. Изменилось только одно, они больше не муж и жена. Но в материальном плане Запашный полностью обеспечивает семью.

Что скрывал Запашный: новый союз и появление внебрачного сына

Как оказалось еще в 2015 году супруги расставались и были на грани развода. Тогда Аскольд стал встречаться с некой девушкой по имени Диана. И она спустя год родила ему сына, которого назвала в честь именитого отца — Аскольдом. Дрессировщик уверен, что экс-возлюбленная сделала это специально. Диана мечтала прославиться за счет выгодной партии. Она никак не ожидала, что Запашный не станет с ней жить.

Но Аскольд признал ребенка даже без ДНК, он полностью содержит сына и Диану, снимает им квартиру. Однако семья дрессировщика — мама и брат Эдгард мальчика не приняли. Также поступила и бывшая жена Аскольда.

Запашному обидно за девятилетнего сынишку, который ни в чем не виноват, но ни бабушка, ни дядя не хотят знакомиться с Аскольдом-младшим. Дрессировщик заверил, что его мама никогда не принимала его сторону там, где речь заходила о его отношениях с женщинами.

Отношения Запашного с женой

После рождения сына Запашный расстался с Дианой и вернулся к Элен. Та закрыла глаза на то, что у ее мужа родился сын. Когда обо всем узнали дочки дрессировщика, старшая отказалась общаться с папой, а младшая — приняла эту ситуацию.

"Мы с Дианой поехали за границу. И она мне сообщила, что она беременная. С одной стороны, я обрадовался, с другой, забеспокоился. Мне моя личная жизнь никогда не принадлежала. Я безумно люблю своих детей. Мне было важно, чтобы наши отношения никак не испортились. Я отнесся к беременности Дианы с принятием и ответственностью. Я сказал об этом Элен. Она сильно расстроилась и плакала. Надеялась, что наш разрыв был временным. Думала, что проблема в отношениях рассосется сама. Может сейчас для всех я мерзавец, который изменил и от него забеременела девушка. С Дианой я был вместе два года. Она наверное хотела, чтобы я развелся и был с ней. Диана заявила мне странную позицию, что она видит мои взаимоотношения с дочерьми дистанционно. И ее не интересовало, как я должен сосуществовать со своими детьми. И в приоритете будет она и ее ребенок. Я ошалел от этой позиции. Как будто она все время ждала, вот я сейчас забеременею и скажу ему, как у нас все будет. Я ей на это ответил четкое нет. И сказал, что жить с таким человеком я не буду. Она считала, что у нее все схвачено. Через какое-то время Элен предложила поговорить, сказала, что ей тяжело без меня и предложила сойтись. Я сразу согласился", - поделился своей историей Аскольд.

Однако спустя года, их брак все-таки дал трещину. Сейчас Запашный видится с сыном, но не может вовлечь его в цирковую среду. Так как мама ребенка Диана требует, чтобы сын всегда был рядом. При этом Аскольд понимает, что его экс-возлюбленная хочет показать свои амбиции.

Ранее Эдгард Запашный сделал признание о своем пиар-романе с Леной Темниковой. Дрессировщик уточнил, что какой-то момент он стал "заложником звездности".

А как вы считаете, почему Запашный скрывал появление внебрачного сына? Пишите в комментариях.