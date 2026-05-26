«Артистов стало как грязи»: Дмитрий Певцов отчитал выпускников театральных вузов

Вопросы профессиональной самореализации и жизненных приоритетов выпускников творческих специальностей нередко вызывают жаркие дискуссии. В центре внимания вновь оказался актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

Дмитрий Певцов высказал мнение, что после учебы на актерском факультете девушкам лучше всего выходить замуж, а парням — получать «нормальную мужскую работу».

В последнее время артист уделяет больше времени общественной деятельности, нежели съемкам в кино или выступлениям на театральной сцене. Тем не менее он принял участие в фестивале патриотического кино «Малая земля» в Новороссийске. Там Певцов поделился мыслями о современном состоянии кинематографа, отметив, что сегодня в этой сфере приоритет смещен с художественной идеи на быстрый и легкий заработок.

«Поэтому получаются чудовищные фильмы про Высоцкого, про Буратино, про Чебурашек. Про „Движение вверх“ и Харламова — там ситуация получше, слава богу. Но даже если есть идея, люди хотят очень легко рубануть бабок на советском наследии», — высказал мнение Певцов.

Интересно, что несколько лет назад Дмитрий Певцов вместе с супругой Ольгой Дроздовой набрал актерский курс в Институте современного искусства. При этом его жена продолжает активно заниматься преподаванием. Сам же актер, судя по всему, испытывает определенное разочарование в профессии.

Завершая свои рассуждения, Певцов вновь вернулся к теме будущего молодых актеров. Он фактически отчитал выпускников театральных вузов, заявив, что те выбирают неправильный путь в жизни.

«Самое правильное окончание четырех лет на актерском факультете для девушек — счастливое замужество. А мужикам я говорю, чтобы после окончания института нашли себе нормальную мужскую работу, поскольку сейчас инженеров и сварщиков не хватает, а артистов стало как грязи, некуда девать. Руками надо что‑то делать, а актеров и блогеров сегодня стало как собак нерезаных», — заключил Певцов.

Не так давно Дмитрий Певцов высказался в адрес Филиппа Киркорова, чем спровоцировал скандал. После того, как поп-король назвал Певцова сбитым летчиком, тот публично заявил, что не знает, кто такой Филипп Киркоров.

По материалам «Мир новостей»

