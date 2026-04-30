Артиста Роберта Ляпидевского кремируют

Прощание с народным артистом РФ Робертом Ляпидевским, посвятившим Центральному театру кукол имени Образцова более 65 лет, состоится 2 мая.

Где пройдет прощание с Робертом Ляпидевским

«Прощание назначено на субботу, 2 мая. Предположительно, оно пройдет в храме “Большое Вознесение” на Большой Никитской. Точное время будет объявлено позднее», — уточнил представитель семьи.

Тело артиста будет кремировано, а урну с прахом захоронят в течение 40 дней после его кончины.

«Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище. После кремации урна будет готова через 3–5 дней. Согласно традициям, захоронение урны возможно с 9-го по 40-й день после смерти. Таким образом, процедура будет завершена примерно в течение месяца», — пояснил собеседник агентства.

Роберт Ляпидевский ушел из жизни 28 апреля на 90-м году жизни. Причиной смерти, как рассказали в семье артиста, стали осложнения после перенесенного коронавируса.