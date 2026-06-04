Артем Михалков о детстве: «Отец хотел казаться строгим, порол нас»

По словам Артема, его отец — режиссер Никита Михалков — из-за постоянной занятости не мог посвящать детям много времени, однако в моменты встреч старался быть требовательным.

«Отец мой, наверное, был строгий или даже больше, наверное, хотел казаться строгим, потому что он много работал. Когда мы учились в школе, он постоянно работал... Приезжал не так часто. Когда мы встречались, были воспитательные процессы, конечно же. Но сейчас ты это просто вспоминаешь все с хорошей улыбкой», — поделился актер.

Детство Артема и его старшей сестры Анны пришлось на период, когда у их отца были свои представления о воспитании, которые отличались от тех, что он применял к поздним детям. Младшую сестру Надежду, по словам Артема, воспитывали уже иначе.

«Мы прошли довольно много папиных ноу-хау в плане воспитания детей. У него тогда были свои представления, другие правила. Он нас порол, давал нам задания, и если мы их не выполняли, нас наказывали», — вспоминал Артем Михалков в одном из интервью.

Воспитание было строгим, но, как считает Артем, справедливым. Это ощущение разделяет и сам Никита Сергеевич, который в интервью не раз подчеркивал, что его пороли за дело — за ложь и хамство.

Отвечая на вопросы журналистов на ПМЭФ, Артем Михалков отметил, что, несмотря на строгость отца, важные семейные ритуалы сохранялись. Он также признался, что перенял некоторые подходы к воспитанию от родителей.

«Наверное, вот этот генетический код воспитания он где-то передается моим детям. И опять же, с кем-то можно жестко и нужно, а с кем-то наоборот, надо словом и делом. У меня тоже дети все разные. И тут я пытаюсь балансировать, чтобы не сломать их», — сообщил Артем.

Он с иронией заметил, что современные реалии диктуют свои условия:

«Сейчас даже советы давать непросто, потому что все быстро меняется». И с улыбкой добавил: «К сожалению, ремни уже запрещены».

Однако, несмотря на современные ограничения, суть воспитания, по его мнению, остается неизменной — ребенок должен понимать границы дозволенного, а наказание должно быть соразмерно проступку.

Артем Михалков — продолжатель знаменитой династии, сын Никиты Михалкова и внук поэта Сергея Михалкова. Он — актер, режиссер и продюсер, известный по работам в фильмах «9 рота», «Духless» и «Утомленные солнцем 2: Предстояние». В 2025 году он возглавил фестиваль молодого кино «Новое движение».

Артем признается, что груз знаменитой фамилии давил на него с детства. В школе и институте окружающие воспринимали его предвзято, поэтому ему пришлось доказывать свою самостоятельность. Со временем ему удалось не только состояться в профессии, но и наладить теплые отношения с отцом. В 2022 году он посвятил Никите Михалкову документальный фильм «Сложно ли быть Михалковым?».