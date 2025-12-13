Аршавин 'игнорирует' 8-летнюю дочку Казьминой: "Папа не звонит, не пишет, не приезжает"

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина недовольна тем, что тот полностью игнорирует их общего ребенка. Она также раскритиковала спортсмена за то, что он хочет уменьшить сумму алиментов на "брошенных" им отпрысков.

Что говорит Казьмина про Аршавина

Алиса призналась, что Аршавин давно не поддерживает связь с дочерью Есеней. Той очень не хватает отцовского внимания и участия. По-началу казалось, что отношения в семье стали налаживаться.

При этом Аршавин снова перестал выходить на связь с Алисой и ее дочкой после того, как подал иск о снижении выплат. Объяснил футболист свой поступок тем, что у него появился еще один ребенок. И теперь новая пассия Аршавина также претендует на алименты. Так что заработок спортсмена должен делиться на всех его детей.

Почему Казьмина обижена на Аршавина

Алиса уверена, что Андрей втянул свою нынешнюю возлюбленную в эту хитрую схему. Казьмина считает несправедливым то, что ее ребенок будет получать меньше.

"Может, ему стыдно после такого, не знаю. Ведь он, по сути, со своими же детьми судится, не с женами. Своим всем брошенным уменьшает. Есене вот восемь, она все понимает. Видит, что папа не звонит, не пишет, не приезжает. Потом в интернете читает всякие новости", - отметила Казьмина.

Бывшая жена футболиста одна воспитывает детей. У нее есть старший сын от первого брака и дочка Есеня от Аршавина. Говорят, что Казьмина получает самые низкие алименты среди всех бывших жен спортсмена и его спутниц, которые подарили ему детей. У спортсмена также есть трое отпрысков от Юлии Барановской.

