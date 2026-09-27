Ариела Самойлова навсегда отреклась от отца

В ту ночь Ариела вместе с младшими сестрами и братом пряталась от отца, который, по данным Mash, устроил стрельбу в подмосковном доме. Девочка провела в туалете около 40 минут, пока Джиган расправлялся с персоналом. Она поддерживала связь с матерью в Милане и писала ей:

«Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас... Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас».

Даже в тот момент, когда опасность была рядом, Ариела думала не о себе.

«Я не очень сильно люблю себя. И спасти должна была не себя, а детей», — призналась она.

Эти слова стали одной из самых тяжелых цитат всего интервью.

Ариела сохраняла хладнокровие даже в разговоре с младшей сестрой Майей. Она разбудила ее словами:

«Майя, доброе утро! Как у тебя дела? Папа опять под наркотой. Ходит с автоматом. Надо будет прятаться, убегать. Но все нормально, не переживай». На что сестра ответила: «А, ну понятно».

Няня тоже пыталась поддержать детей, но ее слова прозвучали пугающе:

«Майя, не бойся, он вас трогать не будет. Если он кого-то убьет, то только нас».

Напомним, в ночь Джиган вернулся из Израиля с тремя младшими детьми, а затем заехал за Ариелой. У него был резкий химический запах изо рта, он говорил бессвязные вещи о том, что в Израиле их охраняли тысячи охранников с щитами и что их хотят убить.

Приехав домой, он вооружился карабином «Сайга-9», собрал в гостиной охрану и персонал и около десяти часов удерживал их. Одного из охранников он заставил оговорить себя, после чего выстрелил ему в руку и ногу. Дети прятались в шкафах и в туалете.

Позже приехали родственники и охрана, которые вывели детей и няню из дома и увезли в безопасное место. Сам Джиган назвал сообщения о стрельбе «провокацией» и заявил, что «снимал сниппет» .

Оксана Самойлова после случившегося подала иск об ограничении родительских прав бывшего супруга. Она призналась, что перестрелка в исполнении Джигана произошла не впервые — подобное уже случалось в 2023 году в Израиле. Тогда она решила дать мужу шанс, но теперь жалеет об этом: