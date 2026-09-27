Ариела рассказала, что Джиган направлял оружие на Самойлову: «Все было в крови»

Ариела вспомнила случай, когда мать Оксана Самойлова просила детей убежать в гараж, спасаясь от отца. Девочка призналась, что у нее остались смутные воспоминания о том дне, однако она отчетливо помнит, как Джиган наставил на мать ружье.

«Мы стоим в поселке. Пока его ловили, мы возвращаемся домой, а там все было в крови. В пятнышках таких. На коврах следы, он лифт разгромил, все было побито. Были выстрелы. Больше всего было крови у мамы в гардеробной. На ковролине. У нее там был столик для макияжа, и там был выстрел», — рассказала Ариела.

Ариела также описала ночь с 3 на 4 июля 2026 года, когда Джиган устроил стрельбу в подмосковном доме. Девочка провела в туалете около 40 минут, пока отец расправлялся с персоналом.

В ночь на 4 июля 2026 года в загородном доме Джигана произошло событие, которое изменило жизнь всей семьи. Согласно данным Mash, рэпер прилетел из Израиля с тремя младшими детьми, а затем среди ночи приехал за старшей дочерью Ариелой. Оказавшись у себя, он взял карабин «Сайга-9» и начал расхаживать по дому с оружием.

Он собрал в гостиной охрану и обслуживающий персонал и удерживал их около десяти часов, выдвигая обвинения. Одного из охранников он заставил оговорить себя, после чего выстрелил ему в руку и ногу. Дети прятались — кто в шкафах, кто в туалете. Ариела провела в укрытии около 40 минут и все это время писала матери в Милан, умоляя вызвать помощь.

Сам Джиган позже назвал случившееся «провокацией» и заявил, что снимал клип. После инцидента Оксана Самойлова подала иск об ограничении его родительских прав, а рэпер отправился на лечение в израильский реабилитационный центр.