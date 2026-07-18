Анжелика Варум тайно купила особняк в Майами

Певица Анжелика Варум еще в 2022 году стала владелицей коттеджа в Майами, причем оформила покупку так, чтобы минимизировать риски из‑за своего статуса. История этой сделки — не просто рассказ о дорогой недвижимости, а пример того, как звезды продумывают юридическую сторону владения зарубежной собственностью в непростых условиях.

Согласно данным СМИ, артистка приобрела в Майами дом площадью 139 квадратных метров летом 2022 года. Сумма сделки составила 550 тысяч долларов — по курсу того времени это примерно 33 миллиона рублей. При этом, несмотря на публичные заявления Варум, в Штатах она вполне обоснованно опасалась столкнуться с давлением из‑за российского гражданства: существовала реальная угроза лишиться новой недвижимости.

Чтобы обезопасить актив, певица прибегла к распространенной в США юридической схеме. Во Флориде она зарегистрировала компанию Novarum в форме LLC (Limited Liability Company). Такой формат дает возможность использовать инструмент SPV (Special Purpose Vehicle) — специальную структуру, которая служит надежным щитом для имущества: активы компании не могут быть затронуты из‑за личных финансовых или правовых проблем владельца. В Америке этот механизм часто применяют, чтобы оградить собственность от исков и санкций. Именно эту роль и сыграла Novarum: на нее и была оформлена покупка дома.

Сам особняк, построенный еще в 1938 году, находится в районе Аллапатта — в 3 километрах от центра Майами и в 10 минутах ходьбы от знаменитого пляжа. Участок занимает 4,6 сотки. Внутри дома — три спальни и три ванные комнаты. Содержание недвижимости тоже требует расходов: ежегодный налог составляет 7 тысяч долларов (примерно 533 тысячи рублей).

По материалам SHOT