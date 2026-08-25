Анжелика Варум расплакалась на «Новой волне» в Казани из-за Раймонда Паулса

Казань на несколько дней превратилась в эпицентр музыкальной истории. В рамках фестиваля «Новая волна», который сейчас проходит в этом городе, прошел творческий вечер, посвященный 90‑летию легендарного композитора Раймонда Паулса. Сцена собрала по-настоящему звездный состав — артисты, чьи имена знает вся страна, отдали дань уважения маэстро и подарили зрителям настоящий праздник музыки.

На одной сцене блистали Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Дима Билан, Алсу, Анжелика Варум, Лолита, Ани Лорак, Валерий Леонтьев, Дарья Мороз, Сергей Челобанов, Сосо Павлиашвили, Владимир Пресняков, группа «Дискотека Авария», Ева Власова, Алексей Чумаков и Акмаль. Каждый номер был не просто выступлением, а своего рода признанием в любви к творчеству Паулса — в песнях, ставших частью культурного кода нескольких поколений.

Одним из самых эффектных моментов вечера стал дуэт Валерия Леонтьева и Севиль с композицией «Вернисаж». Артисты смотрелись невероятно гармонично: оба высокие, под один рост, с особой интеллигентной подачей — их дуэт стал одним из эмоциональных пиков концерта.

Не менее пронзительным получилось выступление певицы Лолиты. На сцене она с легкой самоиронией призналась в том, что Паулс даже не знает о ее существовании.

«Раймонд Вальдемарович, возможно, даже не знает, кто такая Лолита, но я все равно попробую прикоснуться к его музыке», — цитирует Лолиту MK.RU .

И ей это удалось: исполняя «Старого друга» (песню Аллы Пугачевой), Лолита сумела передать всю глубину и ностальгию композиции. Реакция зала была мгновенной — люди встали, едва прозвучали первые строки.

Филипп Киркоров подарил публике легендарную «Без меня» — номер получился масштабным и по-настоящему театральным. А Анжелика Варум настолько прониклась моментом, что не смогла сдержать слез во время выступления. Ее искренность стала еще одним доказательством того, как сильно музыка Паулса отзывается в сердцах.

Финальным аккордом вечера стало общее выступление всех артистов: они собрались на сцене и исполнили поздравительную песню с днем рождения. В зале царила особая атмосфера — теплая, душевная и по-настоящему звездная. Этот вечер стал не просто концертом, а настоящим признанием: музыка Раймонда Паулса продолжает жить в новых голосах и в сердцах слушателей.

Напомним, 90 лет Раймонду Паулсу исполнилось в январе этого года. Маэстро живет в Латвии, в уютном доме под Ригой. На фестивале в Казани его, конечно, не было.