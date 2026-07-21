Анжелика Варум купила роскошный особняк в США за 550 тыс. долларов

Дом площадью 139 квадратных метров расположен в районе Аллапатта, в трех километрах от центра Майами и в десяти минутах ходьбы от океанского пляжа.

Внутри коттеджа 1938 года постройки обустроены три спальни и три ванные комнаты. Участок под домом занимает 4,6 сотки.

Варум зарегистрировала особняк не на себя лично, а на компанию Novarum, которую специально учредила во Флориде в формате LLC (Limited Liability Company). Это позволило певице воспользоваться преимуществами SPV (Special Purpose Vehicle) — механизма, который полностью защищает имущество компании от финансовых проблем владельца и служит страховкой от судебных исков и персональных санкций.

Таким образом артистка обезопасила свою зарубежную недвижимость от возможного юридического давления в США из-за российского гражданства. Ежегодный налог на дом составляет около 7 тысяч долларов (примерно 533 тысячи рублей).

После 2022 года Анжелика Варум прекратила концертную деятельность и перестала вести социальные сети. Поклонники предполагали, что певица эмигрировала в США, где долгое время проживает их общая с Леонидом Агутиным дочь Елизавета.

Однако сам Агутин опроверг эту информацию, заявив, что супруга осталась в России и ведет закрытый образ жизни. Известно, что в 2022 году из-за ухода певицы с прилавков исчезли вина ее именной марки.

Дочь Варум и Агутина Елизавета родилась 9 февраля 1999 года. В 2003 году бабушка и дедушка увезли ее в Майами, где она выросла и получила образование. В 21 год Лиза стала гражданкой США, создала рок-группу Bruvvy и строит музыкальную карьеру в Лос-Анджелесе.

Артисты неоднократно подвергались критике за то, что дочь уехала жить за границу, однако Варум подчеркивала, что решение об отъезде было продиктовано необходимостью спасать отца от тяжелой болезни после отказа российских врачей.