Аня Пересильд засомневалась в себе после хейта: «Начали смеяться надо мной»

Волна хейта поколебала уверенность Ани Пересильд и заставила её усомниться в выборе профессии.

Анна Пересильд: «И накануне, перед пробами, я сижу, учу текст и думаю: «А нафига я это делаю?»

Актриса призналась, что после выхода фильма «Алиса в стране чудес», где она исполнила главную роль, на нее обрушилась мощная волна критики, которая серьезно пошатнула ее самооценку.

Она рассказывала, что на пробы после этого приходила под шквалом оскорблений и насмешек, и совсем не могла показать того, что умеет. Вот тогда ее и начал грызть червь сомнения.

«У меня были пробы, и вот там все прямо понеслось. Ужасно меня начали оскорблять, смеяться надо мной. И я пришла на пробы и поняла, что ничего не могу сделать. И накануне, перед пробами, я сижу, учу текст и думаю: «А нафига я это делаю?» И это самое страшное, когда ты перестаешь верить, надо это или не надо», — поделилась Аня на стриме у Генсухи.

Анна Пересильд: «Я просто родителей заболтала, уговорила»

Но хейтеры не единственное испытание, выпавшее на долю молодой актрисы. После работы над сериалом «Слово пацана» Пересильд пришлось обратиться к психологу, потому что ей было трудно выйти из образа героини с трагичной судьбой; особенно переживали её родители. Но актриса успокоила их.

«Я подумала, что я от этого никогда в жизни не откажусь. Я папе сказала: «Ну пап, как-то справляйся». Я просто родителей заболтала, уговорила», — добавила Аня.

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