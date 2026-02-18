Антон Гусев из "Дома-2" получил реальный срок за ДТП: что случилось

Стало известно о печальной участи бывшего участника реалити-шоу "Дом-2" Антона Гусева. По его вине произошло ДТП, в котором погиб человек. Сообщать о трагедии подписчикам Гусев не решился.

Смертельная авария Гусева на трассе М-9

Деталями аварии, виновником которой стал Антон Гусев, поделились в "Судах общей юрисдикции Московской области". Все случилось в ноябре 2024 года. Гусев ехал за рулем своего китайского внедорожника. Он превысил скорость и не сумел вовремя среагировать на дорожную ситуацию.

Гусев совершил столкновение с "ВАЗом". Водитель машины получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался в больнице.

Приговор суда и лишение прав

Судебное разбирательство по делу Антона Гусева прошло в упрощенном порядке. При определении меры наказания судьи приняли во внимание ряд смягчающих обстоятельств. Обвиняемый не стал оспаривать свою причастность к происшествию, шел на контакт с правоохранительными органами и предпринимал шаги для минимизации последствий случившегося.

Кроме того, в материалах дела отражено поведение Гусева непосредственно после аварии.

"После совершенного ДТП вызвал сотрудников полиции и скорую помощь, оказывал первую медицинскую помощь пострадавшему в ходе ДТП, активно содействовал следствию, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка", — говорится в решении суда.

Учитывая все перечисленные обстоятельства, суд принял решение не отправлять Антона в места лишения свободы. В качестве наказания ему назначили два года условного срока, а также лишили водительских прав на аналогичный период.

Затишье в публичном пространстве

Сам Антон Гусев пока воздерживается от комментариев по поводу вынесенного приговора. Он вообще не распространялся о деталях трагического инцидента. В последние месяцы бывший участник резонансного реалити‑шоу заметно сократил активность в общении с аудиторией.

Еще недавно яркий персонаж проекта "Дом-2", охотно делившийся с поклонниками деталями частной жизни, практически исчез из социальных сетей. Количество его публикаций резко сократилось, а обсуждать возбужденное уголовное дело он не стал.

Теплое послание в адрес наследника

За последние месяцы лишь один пост Гусева привлек внимание его подписчиков — искреннее поздравление в честь дня рождения сына. В декабре минувшего года Антон публично обратился к своему единственному ребенку — Даниэлю, рожденному в союзе с Евгенией Феофилактовой. В своем обращении он особо отметил, что испытывает глубокую гордость за сына.

После оглашения приговора Гусев появился в личном блоге. Он разместил свой снимок и сопроводил его треком "Слава Богу". Но не объяснил, за что. Хотя все очевидно. Условный срок лучше реального.

А вы как считаете, Антону Гусеву назначили справедливое наказание? Ответьте в комментариях.