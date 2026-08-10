Анна Заворотнюк уехала из России в Испанию: «Куда ни зайдем - везде вкусно»

В своем телеграм-канале девушка сообщила, что сейчас находится в Барселоне, где знакомится с местными достопримечательностями и кухней.

По словам Анны, она наняла гида и посвятила целый день изучению наследия архитектора Антонио Гауди.

«Столько всего интересного узнали, и я теперь еще больше понимаю, насколько огромное влияние Гауди оказал на Барселону и вообще на то, какой мы знаем ее сегодня», — поделилась впечатлениями дочь Заворотнюк .

Не обходится путешествие и без гастрономических открытий. Анна призналась, что в Барселоне ей нравится еда: «Куда ни зайдем, везде вкусно».

Неизвестно, взяла ли Анна в поездку своего сына Марселя, который родился весной 2025 года. Мальчик появился на свет за день до дня рождения своей знаменитой бабушки.

Его имя — Марсель — выбрано в честь французского города, где семья любила отдыхать. Для Анны рождение сына стало важным событием после тяжелой утраты матери, которая ушла из жизни в мае 2024 года после долгой борьбы с опухолью головного мозга.

Сама Анна Заворотнюк большую часть времени проводит за границей. Она активно ведет социальные сети и делится с подписчиками новостями, хотя редко затрагивает тему утраты матери. Ранее она жила в Дубае и в США.