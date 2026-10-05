Анна Шукшина не может добиться встречи с сыном после развода

Уже больше года Анна Шукшина не может полноценно общаться с единственным сыном Славой, которого сама отдала бывшему мужу из-за финансовых трудностей.

По словам Анны, последняя встреча с сыном произошла в начале 2026 года в суде и длилась всего полминуты.

«Я подошла к нему, обняла и сказала на ушко, что я его люблю», — рассказала она в эфире программы «Звезды сошлись».

Полноценно же она виделась с ребенком около года назад.

Анна призналась, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии.

«Я боюсь всего! Это отвратительное, самое мерзкое подвешенное состояние. Ты не знаешь, что будет дальше. Мы в ожидании психологической экспертизы. Я кулачки держу: психологи увидят, что бывший муж не в адеквате», — поделилась она.

Несколько лет назад Анна сама приняла решение передать сына бывшему мужу Константину Трегубу. На тот момент она переживала финансовые трудности: снимала жилье, только начинала карьеру фитнес-тренера, и денег катастрофически не хватало. У бывшего супруга была трехкомнатная квартира в Химках и стабильный заработок.

По словам Анны, между ними существовала договоренность, что она сможет беспрепятственно видеться с ребенком, забирать его на каникулы и праздники. Она ежемесячно переводила по 10 тысяч рублей на содержание сына.

Ситуация резко изменилась в прошлом году. Анна подарила сыну новый телефон, чтобы наладить постоянную связь, что вызвало недовольство бывшего мужа. После этого общение с ребенком практически прекратилось.

Константин Трегуб, по словам Анны, объяснил свои действия тем, что ему не нравится ее образ жизни. Он считает, что участие в ток-шоу и публичные конфликты внутри семьи делают ее недостойным примером для ребенка. Анна утверждает, что бывший муж намеренно настраивает сына против нее:

«Он хочет лишить меня связи с ребенком, просто чтобы у ребенка была другая мама. А эта мама старая, ненужная, плохая».

Константин подал встречный иск, в котором, по словам Анны, пытается лишить ее родительских прав.

Анна Шукшина — единственная дочь актрисы Марии Шукшиной. Она профессионально занимается бодибилдингом, является мастером спорта и способна поднять вес до 115 кг.

Сын Слава родился в браке с Константином Трегубом, который возглавлял Фонд Василия Шукшина и организовывал памятные мероприятия в честь знаменитого кинематографиста.

Мария Шукшина, по словам Анны, встала на сторону дочери и тяжело переживает разлуку с внуком. Однако в судебный процесс она не вмешивается. Сообщается, что Константин Трегуб до сих пор должен Марии Шукшиной крупную сумму денег, которую занимал на покупку квартиры, но не торопится возвращать долг.