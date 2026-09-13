Анна Семенович выходит замуж: «Я сказала да!»

Возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, и артистка ответила согласием, показав поклонникам роскошное кольцо с крупным камнем.

«Сегодня все изменилось. Я сказала да!» — подписала Семенович публикацию в социальных сетях.

В комментариях артистку тут же начали поздравлять звездные друзья: Наталья Подольская, певица Слава, Марина Юдашкина, Лаура Джугелия, Наталья Рагозина и другие.

По данным Telegram-канала «Звездач», Шреер преподнес избраннице кольцо Graff стоимостью около восьми миллионов рублей .

Роман Анны Семенович и Дениса Шреера начался в 2023 году. Пара познакомилась в ресторане, куда певица пришла с подругами — сам бизнесмен поначалу даже не понял, что перед ним знаменитость.

Следующие три месяца они практически не расставались с телефонами, много переписывались и постепенно становились все ближе.

Однако путь к помолвке оказался непростым. На момент начала отношений Шреер официально состоял в браке — его супруга Марина с сыном Лео проживала в Германии. Развод затянулся из-за особенностей немецкого законодательства.

«В Германии развод — это очень длительный процесс, особенно когда людям есть что делить. Сначала супругами подается бумага на год раздельного проживания», — объясняла тогда Семенович.

В марте 2026 года певица сообщила, что Денис наконец официально свободен.

«Он уже развелся давно, вы чего?.. Полгода уже где-то прошло. Мы просто об этом не говорили. Свободный парень он теперь!» — радовалась артистка.

Еще весной Семенович признавалась, что предложения от возлюбленного так и не последовало, и она продолжает ждать. Летом отношения вышли на новый уровень: в августе Шреер привез Анну во Франкфурт и познакомил ее со своими родителями .

Для 46-летней Анны Семенович этот брак станет первым. Дата и место свадьбы пока не объявлены.