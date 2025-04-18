Анна Семенович на Пасху сама испечет куличи по рецепту своей бабушки

Певица Анна Семенович рассказала, что когда-то пекла куличи вместе со своей бабушкой. Та передавала ей тайные знания по приготовлению особенной выпечки на праздник Светлой Пасхи.

А когда бабушки не стала, певица самостоятельно печь куличи не решалась. Да и времени на это у нее не было. Анна Семенович призналась, что много лет подряд покупала куличи. Но в этом году в ее жизни все будет иначе. Эта Пасха для Анны Семенович особенная по нескольким причинам.

«В этом году я впервые буду встречать светлый праздник Пасхи в своем новом загородном доме. И мне захотелось сделать куличи именно своими руками и по рецепту бабушки, который хранится в нашей семье», — рассказала Анна Семенович в беседе с MK.RU .

Напомним, Анна Семенович сейчас еще и готовится впервые выйти замуж за своего избранника, предпринимателя Дениса Шреера. И конечно же, ей хочется побаловать любимого мужчину домашней выпечкой.