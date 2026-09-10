Анна Семенович и Татьяна Буланова поссорились из-за популярной песни

Композитор Игорь Майский разослал демоверсию трека нескольким артисткам, и обе певицы практически одновременно выразили желание его исполнить.

Автор, не желая выбирать между звездами, предложил им решить вопрос самостоятельно. Однако договориться не удалось — разногласия переросли в открытую ссору за кулисами одного из сборных концертов.

По данным источников, Семенович потребовала перевести ее в другую гримерку, а Буланова настояла на переносе своего выступления, чтобы покинуть площадку как можно раньше. С тех пор артистки не разговаривают несколько недель.

Анна призналась, что песня для нее особенная и может изменить ее привычный образ.

«Я позвонила Тане и сказала, что мне очень нужен этот трек. Этот трек очень глубокий, он другой, он не такой, как я обычно пою. Я говорю: «Я хочу немножко поменять с помощью этой песни, может быть, свой имидж». А Таня сказала, что ей нужна эта песня, потому что она ее услышала, у нее сразу пошли мурашки. Она верит в то, что когда идут мурашки, это ее песня. Я говорю: «У меня тоже мурашки от этой песни» .

Помирить экс-подруг пытался супруг Татьяны Булановой Валерий Руднев. Он уговаривал жену уступить песню Анне, но певица пошла на принцип.

Семенович же считает, что коллега должна уступить ей право на композицию, ведь именно она когда-то познакомила Буланову с будущим мужем.

«Да, песня шикарная, и я понимаю желание Тани ее исполнить. Но у нее и так есть десятки хитов. Почему она не может эту песню мне уступить? В конце концов, несколько лет назад я познакомила её с будущим мужем — можно сказать, сделала главный подарок в жизни. Неужели нельзя поделиться со мной песней?» — заявила Семенович.

При этом композитор Игорь Майский утверждает, что права на трек уже переданы именно Анне и только она вправе решать его судьбу.

Сама Татьяна Буланова подтвердила, что конфликт действительно имеет место, но выразила надежду на примирение.