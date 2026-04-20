Анна Седокова жестко ответила хейтерам: "Ну окей, страшная"

Анна Седокова продолжает бороться с ветряными мельницами, то есть с хейтерами. На этот раз певицу задел комментарий, в котором написали, что ее не узнать без фильтров. И артистка решила ответить на него.

Анна Седокова: "Зато сердце у меня доброе, а у вас нет"

Анна написала, что не участвует в конкурсе "Мисс красота" и не претендует ни на какие звания.

"Я живу свою жизнь: поправляюсь и худею. Ну окей, страшная. Зато сердце у меня доброе, а у вас нет", - написала Анна.

Почему Анна Седокова столкнулась с хейтом

Напомним, Анна Седокова столкнулась с наибольшим количеством хейта, когда ее бывший муж, баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Это случилось буквально через полмесяца после его развода с певицей, в декабре 2024 года. Его тело нашли в хостеле на окраине Москвы.

