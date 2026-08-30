Анна Седокова заявила, что хочет родить еще двоих детей и усыновить троих

В интервью для шоу «Ой, мамочки» артистка призналась, что не считает свой возраст помехой для материнства. По ее словам, ей 43 года, и она еще хочет родить двоих и усыновить троих детей.

Седокова отметила, что двое ее старших дочерей уже выросли и практически покинули родительский дом, а младший сын Гектор пока живет с ней. Она призналась, что не боится многодетности, а наоборот, чувствует в себе силы и желание давать любовь и заботу детям.

«Мне 43, и что? Я еще хочу двоих родить и троих усыновить. У меня много сердца, много любви, я хочу ей делиться. У меня есть возможности», — рассказала Седокова.

Артистка также прокомментировала новость о шестой беременности 44-летней Натальи Водяновой, отметив, что пример супермодели подтверждает ее убеждение: возраст не является преградой для материнства.

У Анны Седоковой трое детей, и все они рождены от разных мужчин. Старшая дочь Алина (21 год) родилась в 2004 году в браке с белорусским футболистом Валентином Белькевичем.

Средняя дочь Моника (14 лет) появилась на свет в 2011 году в браке с бизнесменом Максимом Чернявским.

Младший сын Гектор (9 лет) родился в 2017 году от предпринимателя Артема Комарова. После развода с Чернявским Моника осталась жить с отцом в США. С Белькевичем Седокова развелась через два года после свадьбы, с Комаровым — вскоре после рождения сына.