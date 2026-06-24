Анна Седокова рухнула на сцене во время выступления

Певица Анна Седокова во время выступления не удержалась на ногах. На глазах у публики певица рухнула прямо на сцене. Но при этом продолжила петь. Профессионалка!

На премии VOICE INFLUENCER AWARDS 2026 случилось непредвиденное: Анна Седокова неожиданно упала на сцене. Это произошло во время ее выступления. В тот самый момент, когда к ней поднялся блогер с красивым букетом цветов, Седокова вдруг потеряла равновесие и упала. Но удержала в руках микрофон. При этом Седокова не прекратила петь.

Певица не растерялась: ей быстро помогли подняться. Публика отреагировала с пониманием — видно было, что все переживали за артистку, но она сумела взять ситуацию под контроль и доработала номер до конца.

Не так давно Анна Седокова попала в неприятную историю на концерте Любови Успенской. Седокова была в числе зрителей, но в какой-то момент поднялась на сцену и начала подпевать звезде шансона. Один из мужчин в зале начал выкрикивать ругательства в адрес Седоковой и прогонять ее со сцены. Певица позже признавалась, что ужасно чувствовала себя в этот момент. Она была унижена.

По материалам «Звездач»