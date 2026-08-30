Анна Седокова пожаловалась на мать: «Приглашала педофила на мой праздник»

В одном из интервью Анна Седокова заявила, что ее мать никогда ее не обнимала и не говорила «я тебя люблю». «Главный мой запрос — это очень простой вопрос: "А любили ли меня папа и мама в детстве". Кому-то люди это говорят, каждый день. А мне не говорили никогда такого, ни папа, ни мама», — рассказала певица в эфире шоу «астер игры» на ТНТ.

Звезда также призналась, что не общается с матерью и считает это решение одним из лучших в своей жизни. По ее словам, мать не поддерживала ее в трудные моменты, критиковала и даже приглашала мужчину-педофила на ее праздник, что стало последней каплей.

«Я хочу, чтоб вы знали, что все возможно. Я — ребенок, к которому по ночам в 7 лет приходил друг мамы и пытался изнасиловать, но я смогла. Я - человек из семьи с самым грязным разводом, ушедшим отцом и ненавистью родителей, но я смогла», - рассказала Анна в своей книге.

При этом сама Седокова старается дать своим детям то, чего не получила в детстве. Несмотря на то что ее дочь Моника живет с отцом в США, певица прилагает все усилия, чтобы сохранить теплые отношения и не дать детям чувствовать себя брошенными.

«Моя задача — склеить их и дать понять, что ближе братьев и сестер у них никогда никого не будет. Мы, родители, когда-то уйдем, а они останутся друг у друга», — делилась она.

Конфликт с матерью у Седоковой длится много лет. В своей автобиографической книге «Я сильная. Я справлюсь» певица подробно описала историю отношений с родительницей, назвав ее «диктатором».