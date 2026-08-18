Анна Седокова подделала брачный договор с Янисом Тиммой

Скандальная история вокруг раздела имущества Анны Седоковой и покойного Яниса Тиммы получила очередное развитие: на новом судебном заседании адвокат семьи баскетболиста заявила, что брачный договор, заключенный в Америке, не имеет юридической силы.

Сегодня в ходе разбирательства Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи Тиммы, представила доказательства фиктивности документа. Ключевым аргументом стало официальное заявление нотариуса Алены Грин: она категорически отрицает факт удостоверения договора.

«Нотариус Алена Грин предоставила нам исчерпывающий ответ, что никакого брачного договора между Седоковой Анной Владимировной и Янисом Тиммой она не удостоверяла, никогда в жизни не заключала и не имеет отношения к этому подложному документу», — цитирует Гаврилову Super.

По ее словам, этот документ впоследствии использовался Анной Седоковой, чтобы единолично распоряжаться совместно нажитым имуществом.

В центре спора — как минимум пять квартир, приобретенных в период брака Анны и Яниса. Именно их распределение и стало предметом ожесточенных разногласий.

Сторона Анны Седоковой пока не раскрывает деталей процесса. Адвокат певицы лишь отметила, что о мирном урегулировании речи не идет, а из‑за новых требований, выдвинутых семьей Тиммы, заседание вновь пришлось отложить.

Ситуация остается напряженной: теперь суду предстоит разобраться, насколько легитимны притязания каждой из сторон и какое имущество действительно следует считать совместно нажитым.

Напомним, баскетболист Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря 2024 года. Ему было 32 года. Тело спортсмена обнаружили в подъезде одного из хостелов в Москве. По данным следствия и итоговым выводам проверок (в том числе российских и латвийских органов), причиной стало самоубийство. Незадолго до этого, 9 декабря, пара официально развелась. При этом 16 декабря, за день до трагедии, Тимма поздравлял Анну Седокову с днем рождения.

Для певицы это стало огромным ударом. В первые дни после известия она была глубоко потрясена. В соцсетях она писала, что «живет в аду» последние месяцы, и просила фанатов не распространять слухи, а также уберечь ее маленького сына Гектора от тяжелой информации. Позже, спустя примерно неделю, она вернулась в публичное поле с эмоциональным постом. Седокова призналась, что до сих пор в больнице, чувствует себя очень плохо и не может поверить в случившееся.