Анна Седокова о Янисе Тимме: «Кто прошел смерть близкого, не будет так шутить»

В первом выпуске проекта участникам выпало испытание, связанное с имитацией похорон одного из игроков. Пока остальные звезды отпускали шутки по поводу «смерти» соперника и старались обыграть ситуацию в рамках юмористического формата шоу, Седокова резко изменилась в лице.

Она не смогла сдержать эмоций и объяснила коллегам, почему не может воспринимать происходящее как шутку.

«Кто прошел смерть близкого человека, тот не будет так шутить. У меня бывший муж ушел из жизни в прошлом году. И все главные каналы, СМИ стали рассказывать об этом, обвинять меня во всем», — со слезами на глазах поделилась певица.

Напомним, Янис Тимма покончил с собой 16 декабря 2024 года. Ему было 32 года. В предсмертной записке он поблагодарил Седокову за «незабываемые девять лет жизни», но также написал, что «Анна довела его».

Эта фраза вызвала волну хейта в адрес певицы. Ее обвиняли в доведении до самоубийства. Семья спортсмена также критиковала артистку, в частности, за то, что она не приехала на похороны. Анна объясняла свое отсутствие состоянием психического здоровья:

«Я просто физически и морально не смогла бы вынести эту поездку, понимая, что меня там разорвут».

Седокова признается, что последние полтора года стали для нее кошмаром. Интернет-травля, которая началась после смерти Тиммы, не утихает, а только усиливается с новой силой.

По словам Анны, ее постоянно обвиняют и осуждают не только обычные пользователи, но и журналисты, которые, по ее мнению, искажают факты. Участие в психологическом шоу «Мастер игры» дается ей тяжело, однако певица надеется, что это поможет ей справиться с переживаниями и выйти из затяжной депрессии.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году, однако брак был недолгим: в 2021 году пара объявила о расставании, а официально развелись в 2022 году. Несмотря на развод, они сохраняли теплые дружеские отношения. Смерть спортсмена стала шоком для Анны.

В судебном порядке также рассматривается вопрос о наследстве Тиммы, и семья баскетболиста подала иск к певице, однако сама Анна уверяет, что не претендует на имущество.