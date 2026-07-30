Анна Седокова о романе с Михаилом Терехиным: «Мне есть кого трогать в жизни»

Артистка заявила, что не видит в их взаимодействии повода для скандала и с иронией отнеслась к догадкам о возможном романе.

На съемочной площадке одного из реалити-шоу Седокова быстро нашла общий язык с несколькими участниками, среди которых оказался Михаил Терехин, ранее состоявший в отношениях с телеведущей Ксенией Бородиной.

Пользователи соцсетей обратили внимание на их теплое общение, а одна из подписчиц напрямую спросила певицу, как она относится к тому, что Терехин — женатый мужчина.

Седокова не стала игнорировать вопрос. По словам артистки, они с адвокатом лишь посмеялись над слухами, которые появились в Сети. При этом певица призналась, что не знала о семейном статусе коллеги, поскольку тот сам никогда не рассказывал о наличии штампа в паспорте.

«Поверьте, мне есть кого трогать в жизни. И я не лапаю, я очень нежно трогаю», — с юмором заявила Седокова, комментируя предположения фанатов.

Напомним, что Михаил Терехин —адвокат, который в разное время был женат на бизнесвумен Наталье Майер и телеведущей Ксении Бородиной.

Его роман с Бородиной в 2022 году активно обсуждался в прессе. Анна Седокова — популярная певица, экс-солистка группы «ВИА Гра». В последнее время она редко дает откровенные интервью, предпочитая держать личную жизнь в секрете.

Недавно артистка стала участницей реалити-шоу, в котором вместе с другими звездами выполняет различные задания и взаимодействует в неформальной обстановке.

Поклонники внимательно следят за ее поведением на площадке, и каждое проявление симпатии к кому-либо из коллег становится поводом для обсуждения.