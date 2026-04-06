Анна Седокова эмоционально отреагировала на помолвку Клавы Коки и Дмитрия Масленникова: "Я до безумия скучаю по той самой любви"

Певица Анна Седокова весьма эмоционально отреагировала на новость о помолвке Клавы Коки и Дмитрия Масленникова.

С момента самоубийства Яниса Тиммы певица не обсуждала личную жизнь, сосредоточившись на карьере и детях. Однако известие о свадьбе коллег побудило ее к откровениям.

Она тепло поздравила пару, пожелав им вечного счастья, и призналась, что открыта для новых серьезных отношений. Несмотря на все капризы судьбы, певица надеется встретить новую любовь. Артистка описала просто идеального мужчину.

"Я до безумия скучаю по той самой любви, где люди выбирают друг друга, несмотря на все острые углы. Когда близость важна, когда, погрузившись в человека, даже на день тебя не бросают и не меняют на фантики", — поделилась певица.

Актриса отметила, что в личной жизни пока встречает лишь разочарования, а вот достойного человека, способного завоевать ее сердце, пока не предвидится.

Она призналась, что происходящее в мире кажется ей странным и чуждым. По ее мнению, люди разучились ценить искренние чувства, и теперь любое сближение таит в себе угрозу.

Также Анна добавила, что в жизни мы получаем лишь то, что соответствует нашей собственной сути. Также певица подчеркнула, что претензии следует предъявлять не к другим, а исключительно к себе.

