Анна Плетнева упала на поклонника во время выступления

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева упала во время выступления на музыкальном фестивале «Вельвет фест». Певица подошла к краю сцены, чтобы поздороваться с одним из зрителей и протянула ему руку. Но в итоге не удержалась на ногах.

Пророческое видео

Можно сказать, артистка свалилась поклоннику прямо в руки. К счастью, он сумел ее удержать. Затем Анна отправилась в зрительские ряды, продолжив петь.

Интересно, что незадолго до инцидента Анна Плетнева записала видеобращение к поклонникам, в котором сообщила, что не спала 20 часов и что ждет зрительской поддержки.

«И, если буду падать со сцены, тоже поддержите. Всех жду на «Вельвет фесте», - написала Анна в соцсетях.

Ее слова оказались пророческими…

Анна падает не в первый раз

Напомним, это уже не первое падение певицы со сцены. В мае в Москве она также упала во время выступления и сломала палец.

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