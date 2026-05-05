Анна Пересильд решила экстерном закончить школу и пойти в ГИТИС к Меньшикову

Дочь известной актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя решила поступать в 2026 году в ГИТИС на актерский факультет — в мастерскую народного артиста РФ, худрука Московского драматического театра им. Ермоловой Олега Меньшикова.

Специальность — «актерское искусство», специализация — «артист драматического театра и кино». Учиться для получения диплома нужно 4 года очно. Кстати, мама абитуриентки окончила ГИТИС.

Пересильд в минувшем сентябре перешла в 10 класс. Но за этот учебный год Анна решила окончить школу экстерном (и 10, и 11 класс), сдать ЕГЭ.

Тем временем, предварительные прослушивания в театральные вузы уже идут. Это предварительный «отсев» перед основными летними экзаменами — традиция театральных училищ и институтов, где конкурс традиционно высокий.

В ГИТИСе, куда поступает Анна, чтобы быть допущенной к подаче документов и к вступительным экзаменам, абитуриентам надо пройти три тура предварительных прослушиваний. Первый тур уже позади, второй стартует 18 мая. Третий тур — в июне.

Что смотрит Олег Меньшиков и члены приемной комиссии на этих отборочных турах? Во время прослушивания абитуриент читает небольшие по объему литературные произведения (или отрывки): стихи, басню, прозу, монолог героя. Это «домашние заготовки».

Также члены приемной комиссии могут предложить абитуриенту спеть, станцевать, показать импровизацию в заданных обстоятельствах.

Те, кто успешно пройдет туры предварительных прослушиваний, будут допущены к подаче документов на поступление. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ, плюс результаты вступительных экзаменов — где будут новые творческие задания.

В том, что юная Анна Пересильд поступит в ГИТИС, сомнений почти нет — ведь она уже снималась в успешных сериалах, играла главные роли в кино. А вот удастся ли девочке окончить экстерном школу (год за два) — скоро узнаем. С ее целеустремленностью сомнений тоже почти нет. Пересильд учится в обычной общеобразовательной школе.

Аня объясняет свою спешку с окончанием школы тем, что она рано повзрослела и уже чувствует себя «странно в школьной системе», хочет скорее многое успеть.