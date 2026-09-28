Анна Пересильд призналась, что не может заплакать на съемках: «Не получается»

На премьере фильма «Без оглядки» актриса Анна Пересильд рассказала о своей учебе в Московской школе кино на курсе Дарьи Мороз. По ее словам, учебный процесс занимает почти все время, а некоторые дисциплины даются с трудом.

«Учеба прекрасно. Учусь каждый день. Кроме учебы ничего нет. Сцендвиж (сценическое движение) мне пока не дается, например, на руках стоять. Но я надеюсь, что я с этим справлюсь», — призналась Пересильд.

Актриса также раскрыла, что долгое время не могла заплакать в кадре. Она нашла личный способ справляться с эмоциональными сценами — создает для каждой героини отдельные плейлисты с музыкой, которая гарантированно вызывает слезы.

«Честно говоря, у меня долго была эта проблема, что не могла заплакать в нужный момент, но я потом нашла прекрасный способ. Я создаю для каждой своей героини плейлисты. И, например, вот у меня в каждом плейлисте есть музыка, под которую моя героиня точно плачет», — поделилась она.

Анна Пересильд стала объектом критики после того, как поступила в Московскую школу кино на платное отделение. Многие пользователи сочли, что место ей досталось благодаря знаменитой фамилии, а не таланту.

Коллеги по цеху, включая актрису Дашу Алыпову и режиссера Наталью Кончаловскую, публично встали на защиту Анны, заявив, что она честно прошла все прослушивания.