Анна Пересильд показала, как учится в платной школе кино на курсе Дарьи Мороз

Этим летом Анна Пересильд поступила на актерский курс, который курирует Дарья Мороз. На опубликованном видео Анна запечатлена вместе с однокурсниками в учебной аудитории.

Обучение в МШК платное — год стоит 850 тысяч рублей при единовременной оплате или 935 тысяч при ежемесячной. Программа рассчитана на четыре года, ЕГЭ для поступления не требуется.

Зачисление Пересильд в МШК вызвало бурную дискуссию в обществе. Поводом стало то, что Анна пропустила финальный творческий конкурс — в этот момент она находилась на съемочной смене в экспедиции. Другие абитуриенты заявили, что не видели ее на отборочных испытаниях.

Куратор курса Дарья Мороз публично встала на защиту студентки:

«Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не могла присутствовать из-за съемочной смены в экспедиции — это заранее было согласовано мною и университетом».

Актриса Ирина Безрукова усомнилась в справедливости такого зачисления:

«Не уверена, что человека нужно пропускать мимо всех туров и допускать к обучению, потому что он уже имеет опыт работы в кино».

Она также предположила, что у Анны могут возникнуть сложности в отношениях с однокурсниками из-за чувства несправедливости.

Сама Анна объяснила выбор МШК тем, что здесь студентам разрешают совмещать учебу со съемками, а Дарья Мороз стала ее «мастером» по ощущению: